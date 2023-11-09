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Лавров заявил, что Запад «обхаживает» Армению и хочет дружить с ней против России

Лавров: страны Запада «обхаживают» Армению и хотят дружить с ней против России

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МИД РФ/РИА Новости

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны Запада, которые сейчас активно «обхаживают» Армению, хотят дружить с этой республикой против России. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «Россия 1».

Вместе с тем министр отметил, что у Москвы отсутствуют предубеждения против внешних партнеров и друзей Армении.

«Мы за то, чтобы Армения как член ОДКБ, как наш близкий союзник, стратегический партнер все-таки определила сама, как ей выстраивать отношения с внешними партнерами», — сказал он.

Дипломат также отметил, что Российская Федерация никогда не дружит «с кем бы то ни было против кого-то».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова оказывать гуманитарную поддержку армянам, при этом Армения остается союзной РФ страной.

До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев напомнил «коллеге из братской страны» заигрывания с НАТО и демонстративную поездку его жены «к врагам» России. Он имел в виду премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его супругу Анну Акопян.

Ранее Пашинян назвал ошибкой зависимость Армении от РФ в сфере безопасности.

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