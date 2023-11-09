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В МИД Армении ответили на заявление Захаровой

МИД Армении: Ереван не соглашался на ограничения своего суверенитета

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Shutterstock

В министерстве иностранных дел Армении заявили, что Ереван никогда не соглашался на какие-либо ограничения своего суверенитета. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова в четверг, 9 ноября, заявила, что инициатива премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Перекресток мира» будет востребованной. Она подчеркнула, что на Южном Кавказе до сих пор не разблокированы коммуникации из-за того, что «кое-кому не хватает политической воли».

В МИД Армении подчеркнули, что проект «Перекресток мира» был опубликовал недавно, а его основные принципы дают понять, что в случае открытия региональных коммуникаций Армения должна осуществлять пограничный и таможенный контроль на своей территории посредством своих государственных институтов.

В армянском внешнеполитическом ведомстве добавили, что Армения «никогда ни одним документом не соглашалась на какое-либо ограничение своего суверенитета».

До этого армянский замминистра иностранных дел Ваан Костанян заявил, что в настоящее время Армения и Азербайджан продолжают работу по мирному договору.

Ранее в МИД РФ заявили о доверии к мудрости армянского народа.

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