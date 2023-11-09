Стало известно о планах ЕС и Китая провести саммит

Европейский союз и КНР планируют провести очный саммит в Китае 7-8 декабря. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

Как сообщается, руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель собираются отправиться в Китай для встречи с представителями руководства КНР. Пекин пока публично не подтвердил дату и место проведения встречи.

По информации агентства, вопрос расследований в отношении произведенных в Китае электрических автомобилей станет одной из главных тем саммита. Кроме того, ЕС попытается потребовать от Китая не поддерживать Россию в ситуации на Украине в материальном плане.

6 ноября верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС ожидает от Китая взаимодействия для мирного урегулирования конфликта на Украине.

До этого китайский журналист Чэнь Вэйхуа высказал свое мнение о фон дер Ляйен, называя ее «американским пуделем» и утверждая, что она ведет Евросоюз к катастрофе.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.