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«Исламский джихад»* готов освободить двух израильских заложников

«Исламский джихад» заявил о готовности освободить двух израильских заложников

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Hadas Parush/Reuters

Представитель «Бригады аль-Кудс», входящая в группировку «Исламский джихад» (организация запрещена в России), заявил, что она готова освободить двух израильских заложников по гуманитарным причинам, передает РИА Новости.

«Мы объявляем о готовности освободить женщину (пожилую) по имени Ханну Катсир по гуманитарным причинам, связанным с ее здоровьем, <…> а также девушку Ягиль Якуб по причинам, связанным с ее здоровьем», — сказал представитель «Бригад Аль-Кудс».

По его словам, этих женщин отпустят, если будут выполнены «определенные условия, обеспечивающие безопасность палестинского народа».

До этого стало известно, что главы ЦРУ США и израильской разведки «Моссад» в четверг, 9 ноября, обсудили в Катаре с властями страны условия освобождения 10-20 заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС в секторе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

Ранее в МИД Израиля рассказали о попытках заложников сбежать из плена палестинского движения ХАМАС.

*   организация запрещена в России
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