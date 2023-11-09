Байден оценил вероятность прекращения огня в Газе

Президент США Джо Байден заявил, что шансы на прекращение огня в секторе Газа отсутствуют. Об этом сообщает ТАСС.

Журналисты поинтересовались у президента Соединенных Штатов о том, каковы шансы на прекращение огня в этом палестинском анклаве. Байден подчеркнул, что нет никаких возможностей прекращения огня.

До этого стало известно, что главы ЦРУ США и израильской разведки «Моссад» в четверг, 9 ноября, обсудили в Катаре с властями страны условия освобождения 10-20 заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС в секторе Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.