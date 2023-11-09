Израиль согласился на ежедневные паузы в боевых действиях на севере Газы

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби сообщил, что Израиль начнет проводить ежедневные четырехчасовые гуманитарные паузы в некоторых районах севера сектора Газа. Соответствующее заявление он сделал на онлайн-брифинге.

По словам представителя Белого дома, объявление о таких паузах будет сделано за три часа до этого. Израильская сторона уведомила Соединенные Штаты, что в течение этих пауз в этих районах не будет вести никакие военные операции, «этот процесс начнется» в четверг, 9 ноября, указал он.

До этого придерживающийся ультраправых взглядов министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что до освобождения заложников Израиль должен отправлять в сектор Газа не гуманитарную помощь, а только «сотни тонн взрывчатки военно-воздушных сил».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.