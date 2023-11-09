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Венгерские власти предложили Украине альтернативу членству в Евросоюзе

Венгрия готова сделать Украину привилегированным партнером, но не членом ЕС

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Shutterstock

Евросоюз может предложить Украине статус привилегированного партнера, но не члена евросодружества. Об этом заявил на встрече с журналистами глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш, комментируя перспективы вступления Украины в ЕС.

«Безусловно, стоит предложить Украине какие-то [особые] отношения, какое-то привилегированное партнерство, но начинать с ней переговоры [о вступлении] нет никакой возможности», — сказал Гуйяш.

Он отметил, что Венгрия солидарна с Украиной и оказывает ей финансовую и гуманитарную поддержку, но «это не меняет того факта, что она не выполнила условия для начала переговоров» о вступлении в ЕС.

Обещания Евросоюза принять Украину в состав организации оценили и в Кремле. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что эти обещания не вызывают доверия. По его словам, «конечно, идет о морковке, которая привязана, так сказать, впереди повозки».

До этого лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Франции нужно выйти из Европейского союза и отдать свое место Украине. Решение начать переговоры о присоединении Украины к ЕС колоссальным безумием, которое только усугубит ситуацию.

Ранее в Киеве дали прогноз по срокам вступления Украины в ЕС.

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