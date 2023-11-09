В Европе признали провал Украины на фронте

Мирные переговоры Украины и России могут начаться в 2024 году, заявил президент Чехии Петр Павел, передает Novinky. По его словам, время играет в пользу Москвы, поскольку Киеву не удалось получить военное преимущество на поле боя.

«Переговоры могут начаться в следующем году, поскольку развитие событий не указывает на то, что украинская сторона получит военное преимущество. Время сейчас играет в пользу России, которая имеет более сильную мобилизационную базу для живой силы. Выиграв время, она также сможет пополнить материальную базу», — пояснил Павел.

Он добавил, что ситуация для Украины складывается не лучшим образом. Павел подчеркнул, что выступает в пользу продолжения западной поддержки Киева, несмотря на проблемы ВСУ в боевом отношении.

«Положительным для Украины должно быть то, что мы на их стороне и должны поддерживать их в достижении их целей. Со своей стороны, у нас нет другого выбора, кроме как продолжать оказывать поддержку», — заключил президент Чехии.

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