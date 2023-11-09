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В ЕК не комментируют призыв пересмотреть запрет на автомобили россиян

В Еврокомиссии не комментируют призыв ЕП пересмотреть запрет на авто россиян

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

В Европейской комиссии не стали комментировать возможность пересмотра рекомендаций о запрете на въезд в Евросоюз легковых автомобилей с российскими номерами. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас нет комментариев по этому поводу», — заявили в Еврокомиссии.

9 ноября стало известно, что Европарламент принял резолюцию, в которой призвал Еврокомиссию не вводить конфискацию автомобилей и личных вещей россиян, так как «это дискредитирует цель и инструмент санкций».

В сентябре Еврокомиссия выпустила пояснение к введенным антироссийским санкциям, согласно которому уже введенные ограничения касаются в том числе личного транспорта россиян. Следовательно, им не рекомендовано приезжать на авто с российскими номерами на территорию ЕС. Чехия, Финляндия, Эстония, Литва, Латвия и Польша запретили въезжать на автомобилях с российскими номерами. В Германии были зафиксированы случаи изъятий автомобилей с российскими номерами.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести ограничения на ввоз ряда товаров.

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