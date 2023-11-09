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В Совфеде предложили давать квартиру при рождении третьего ребенка

Матвиенко: государство должно давать квартиру при рождении третьего ребенка

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Российские власти должны предоставлять квартиру или списывать ипотеку при рождении третьего ребенка. С таким предложением выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

Матвиенко напомнила, что когда она была губернатором Санкт-Петербурга, при рождении третьего ребенка семья становилась на очередь, и в течение максимум года она получала квартиру от государства.

«Нужно строить и давать квартиру. Государство должно улучшать условия семьям с детьми», — сказала она.

По мнению спикера, это поспособствует рождаемости в России.

«Если семья будет знать, что государство даст ей квартиру, это будет, может быть, определяющим фактором», — заключила Матвиенко.

До этого премьер Михаил Мишустин сообщал, что правительство Российской Федерации дополнительно выделит 95 млрд рублей на поддержку льготных ипотечных программ. Также Мишустин отметил, что в этом году россиянам будет выдано порядка 700 тысяч льготных ипотек.

Ранее в 56 российских регионах цены на новостройки обновили исторический максимум.

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