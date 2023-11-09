МО Финляндии посоветовало Европе научиться обороняться без поддержки США

Глава финского министерства обороны Антти Хяккянен заявил, что Европе нужно быть готовой обеспечивать собственную безопасность без поддержки Соединенных Штатов. Его слова приводит агентство Bloomberg.

«Европейским странам необходимо перенять подход Финляндии к национальной безопасности, наращивая свои силы обороны и запасы боеприпасов», — утверждает Хяккянен.

По оценке министра, основной момент европейской политики в сфере безопасности заключается в том, что у нее отсутствует прямой диалог с Российской Федерацией. А РФ и несколько других государств якобы совершают попытки расшатать Запад, отправляя в еврозону мигрантов, подрывая энергетическую инфраструктуру и применяя иные методы «гибридной войны».

Глава Минобороны Финляндии посоветовал Евросоюзу самому брать ответственность за безопасность, то есть наращивать производство оружия, развивать оборонное производство и владеть большой армией резервистов, которая сможет справиться с потенциальными угрозами.

До этого президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что страны Европейского союза и НАТО должны увеличивать мощности оборонной промышленности, чтобы производить необходимое вооружение для собственной безопасности и для Украины.

Ранее власти Венгрии заметили несоответствие Украины критериям для вступления в ЕС.