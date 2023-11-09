В ХАМАС заявили об отказе Израиля от освобождения пленных в Газе

Представитель радикального палестинского движения ХАМАС в Ливане Усама Хамдан заявил в интервью испанской газете Mundo, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в последний момент заблокировал соглашение по освобождению удерживаемых в секторе Газа пленных с двойным гражданством.

«Мы были близки к освобождению заложников, имеющих двойное гражданство, но в последний момент Нетаньяху отказался это делать», — сказал Хамдан.

По его словам, об этом представителям ХАМАС сообщил посредник. Хамдан отметил, что организация согласилась на все переговоры, однако внезапно, за день до начала наземной операции, Нетаньяху заблокировал соглашение.

До этого газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что ХАМАС рассматривает возможность освобождения до 50 заложников, взятых в плен 7 октября в результате нападения на Израиль, в обмен на гуманитарное перемирие, которое поможет организовать поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. По данным издания, некоторые лица в администрации США, в том числе госсекретарь Энтони Блинкен, активно участвуют в процессе заключения возможной сделки по освобождению заложников.

8 ноября Нетаньяху в очередной раз заявил, что Израиль не пойдет на прекращение огня в секторе Газа без освобождения удерживаемых в палестинском анклаве заложников.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.