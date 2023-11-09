Китай не исключает применение силы против Тайваня

Китай не исключает применение силы при воссоединении материковой части страны с Тайванем, хотя и надеется на мирное течение этого процесса. Такое заявление в интервью изданию Die Presse сделала посол КНР в Вене Ци Мэй.

Дипломат отметила, что статус Тайваня — камень преткновения в отношениях Китая и США.

«Конечно, мы надеемся на мирное воссоединение. Но как независимая страна мы не можем отказаться от последнего варианта — применения военной силы. Правильным путем для обеспечения стабильности в Тайваньском проливе является приверженность принципу «одного Китая» и неприятие независимости Тайваня», — объяснила она.

Согласно действующей конституции Китая, Тайвань является частью КНР, а «завершение великого дела воссоединения Родины – священный долг всего китайского народа».

На Тайване размещается крупнейший в мире производитель полупроводников компания TSMC. Производимая там продукция используется практически во всех категориях электронных устройств во всем мире. Вероятный конфликт может привести к остановке производства, что скажется на экономике в масштабах всей планеты, предупреждала разведка США.

Ранее в КНР заявили, что никогда не позволят Тайваню отделиться.