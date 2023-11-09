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В Польше заявили, что Евросоюз может ограничить право вето для вступления Украины в ЕС

Rzeczpospolita: Евросоюз может ограничить право вето для вступления Украины в ЕС

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Reuters

Журналист польской газеты Rzeczpospolita Енджей Белецкий заявил в своей статье, что Европейский союз может ограничить право вето для стран — членов сообщества, чтобы новые государства, в том числе Украина, могли стать членом объединения.

Он обратил внимание, что Германия и Франция и другие государства Евросоюза ставят в качестве условия расширения блока его реформирование.

«Речь идет, в частности, об ограничении права вето при принятии Советом ЕС решений по финансовым и внешнеполитическим вопросам, а также об укреплении механизмов защиты законности», — сказано в публикации.

По словам автора, такая реформа нужна для того, чтобы не позволить одному или нескольким небольшим государствам блокировать стратегические решения международного уровня и уменьшать геополитический вес ЕС.

При этом, как указал он, Польша не согласна этими планами. Журналист отметил, что польское государство не только утратит часть суверенитета, но и столкнется с экономическими трудностями, если Украину примут в Евросоюз. Польша и Украина производят большое количество сельскохозяйственной продукции, при этом выращивание украинского зерна обходится значительно дешевле, чем польского, поэтому Киев превратится в серьезного конкурента Варшавы на рынке ЕС.

Белецкий добавил, что «зерновой конфликт» — это лишь их (трудностей. — «Газета.Ru») прелюдия».

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры с Украиной и Молдавией об их вступлении в ЕС.

Высший орган исполнительной власти ЕС также выдвинул ряд условий, необходимых для выполнения Киевом и Кишиневом. Так, от Украины требуют продолжения борьбы с коррупцией и проведения реформ, направленных на защиту прав нацменьшинств, от Молдавии – продолжения реформы судебной системы и «деолигархизации».

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский отметил, что решение Еврокомиссии рекомендовать начать переговоры с Киевом о членстве страны в Евросоюзе является «правильным шагом».

Ранее Францию призвали уступить Украине свое место в Евросоюзе.

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