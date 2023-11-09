РФ и Казахстан планируют наладить связи спецслужб для противодействия терроризму

Россия и Казахстан планируют налаживать связи специальных служб для сопротивления терроризму, включая вербовку и перемещение зарубежных боевиков. Об этом сообщается в совместном заявлении двух стран, размещенном на официальном сайте Кремля.

«Углублять связи по линии советов безопасности, оборонных, правоохранительных органов и специальных служб двух государств в целях противодействия терроризму», — сказано в документе.

В нем также указывается, что стороны договорились отслеживать и противостоять вербовке и перемещению иностранных террористов, распространению и пропаганде терроризма и экстремизма, отмыванию денег, нелегальному вывозу активов, обороту оружия, наркотических и психотропных веществ и их прекурсоров, торговле людьми, а также препятствовать другим методам преступности.

До этого президент России Владимир Путин в ходе своей встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Астане заявил, что их страны являются не просто союзниками и стратегическими партнерами, а наиболее близкими союзниками.

Ранее Путин прилетел в Казахстан.