Анкара выразила готовность стать гарантом урегулирования в Газе

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что Турция готова выступить в качестве страны-гаранта в урегулировании кризиса в секторе Газа. Об это сообщила администрация турецкого лидера, передает ТАСС.

«Президент Эрдоган отметил, что Турция готова внести вклад в процесс урегулирования проблемы, взяв на себя ответственность гаранта. Исламскому миру необходимо занять единую позицию и усилить давление на Израиль», — сказано в сообщении администрации турецкого главы.

Уточняется, что в ходе встречи с президентом Ирана Эбрахимом Раиси в Ташкенте на полях саммита ОЭС Эрдоган также заявил, что исламский мир должен занять единую позицию и оказать давление на Израиль.

Президент Турции также сообщал, что в Стамбуле 15 ноября планируется международная встреча по ситуации в секторе Газа.

До этого в МИД Турции заявляли, что Европейский союз занял не ту сторону в контексте нового витка палестино-израильского конфликта. В министерстве сделали такое заявление в связи с обнародованием ежегодного доклада Еврокомиссии о расширении, в том числе о переговорном процессе о вступлении Анкары в Евросоюз.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.