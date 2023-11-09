Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Анкара выразила готовность стать гарантом урегулирования в Газе

Эрдоган: Турция готова стать гарантом решения в секторе Газа

close
100%
Murat Cetinmuhurdar/PPO/Reuters

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что Турция готова выступить в качестве страны-гаранта в урегулировании кризиса в секторе Газа. Об это сообщила администрация турецкого лидера, передает ТАСС.

«Президент Эрдоган отметил, что Турция готова внести вклад в процесс урегулирования проблемы, взяв на себя ответственность гаранта. Исламскому миру необходимо занять единую позицию и усилить давление на Израиль», — сказано в сообщении администрации турецкого главы.

Уточняется, что в ходе встречи с президентом Ирана Эбрахимом Раиси в Ташкенте на полях саммита ОЭС Эрдоган также заявил, что исламский мир должен занять единую позицию и оказать давление на Израиль.

Президент Турции также сообщал, что в Стамбуле 15 ноября планируется международная встреча по ситуации в секторе Газа.

До этого в МИД Турции заявляли, что Европейский союз занял не ту сторону в контексте нового витка палестино-израильского конфликта. В министерстве сделали такое заявление в связи с обнародованием ежегодного доклада Еврокомиссии о расширении, в том числе о переговорном процессе о вступлении Анкары в Евросоюз.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий