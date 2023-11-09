Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США рассказали, что ждет Зеленского после спора с Залужным

Экс-разведчик Риттер: Зеленского свергнут собственные генералы

close
100%
Blair Gable/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский будет свергнут своими же генералами. Такое мнение высказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.

«Мы находимся на таком этапе, когда в какой-то момент времени группа генералов восстанет, и все закончится плохо... Они собираются устроить инсценировку суда, скажут, что признают его виновным во всех преступлениях, а затем... бац, и его нет», — предположил разведчик.

Он добавил, что отношения между украинским лидером и его военным командованием становится все хуже и хуже, а его разногласия с главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерием Залужным только усугубили положение.

Риттер отметил, что на Украине может всякое произойти, кто-то может просто выйти из машины и прицелиться из пистолета в Зеленского, и за мгновение его не станет.

По мнению экс-разведчика, самое разумное сейчас для Зеленского — покинуть Украину.

На прошлой неделе Залужный в интервью The Economist заявил, что ситуация на фронте зашла в тупик. Военачальник признал, что украинские войска никак не могут совершить «глубокий и красивый прорыв» российской линии обороны.

Он выразил уверенность, что изменить ситуацию на фронте в пользу Киева поможет только резкий технологический скачок.

При этом Зеленский с мнением Залужного не согласился, отметив, что Украина оказывалась в более сложной ситуации, чем сейчас.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

Все новости на тему:
Новости Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий