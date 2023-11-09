В США рассказали, что ждет Зеленского после спора с Залужным

Президент Украины Владимир Зеленский будет свергнут своими же генералами. Такое мнение высказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.

«Мы находимся на таком этапе, когда в какой-то момент времени группа генералов восстанет, и все закончится плохо... Они собираются устроить инсценировку суда, скажут, что признают его виновным во всех преступлениях, а затем... бац, и его нет», — предположил разведчик.

Он добавил, что отношения между украинским лидером и его военным командованием становится все хуже и хуже, а его разногласия с главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерием Залужным только усугубили положение.

Риттер отметил, что на Украине может всякое произойти, кто-то может просто выйти из машины и прицелиться из пистолета в Зеленского, и за мгновение его не станет.

По мнению экс-разведчика, самое разумное сейчас для Зеленского — покинуть Украину.

На прошлой неделе Залужный в интервью The Economist заявил, что ситуация на фронте зашла в тупик. Военачальник признал, что украинские войска никак не могут совершить «глубокий и красивый прорыв» российской линии обороны.

Он выразил уверенность, что изменить ситуацию на фронте в пользу Киева поможет только резкий технологический скачок.

При этом Зеленский с мнением Залужного не согласился, отметив, что Украина оказывалась в более сложной ситуации, чем сейчас.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.