В Киеве дали прогноз по срокам вступления Украины в ЕС

Власти Украины рассчитывают завершить переговорный процесс о вступлении республики в Евросоюз в течение двух лет, заявила украинский вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина, передает «Европейская правда». По ее словам, в Киеве уверены в способности страны осуществить запланированное.

«Украине реально за два года выполнить свою работу, учитывая то, как мы движемся», — пояснила Стефанишина.

Она добавила, что двухлетний период начнется только после старта непосредственных переговоров с ЕС. Стефанишина подчеркнула, что рекомендации Еврокомиссии по переговорному процессу с Украиной не являются точкой отсчета в данной ситуации.

«То есть когда мы говорим о том, что прошло больше года [от получения статуса кандидата на вступление в ЕС] — то в моем понимании этот год никогда не засчитывался в двухлетний период», — заключила вице-премьер Украины.

Украина активизировала усилия по вступлению в Евросоюз с началом российской военной операции в конце февраля 2022 года. На фоне конфликта Киев получил статус кандидата в ЕС и пообещал дойти до этапа переговоров о вступлении в 2023 году. При этом к концу июня Украина выполнила лишь два из семи условий, необходимых для старта переговорного процесса.

Ранее в ЕС рассказали, от чего зависит вступление Украины в объединение.