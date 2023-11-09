В Европарламенте назвали чрезмерным запрет на личные автомобили россиян

Депутаты Европейского парламента (ЕП) обратились в Европейскую комиссию (ЕК) с требованием пересмотреть рекомендацию о запрете на ввоз личных автомобилей российских граждан в страны регионального содружества. Об этом свидетельствует резолюция законодательного органа об эффективности санкций в отношении РФ, передает РИА Новости.

Как указано в документе, данный запрет ведет к изъятию и конфискации личного имущества людей. Подобную интерпретацию ограничений, введенных против Москвы, парламентарии посчитали чрезмерной.

«Такое чрезмерное исполнение санкций дискредитирует их цель, а также сам санкционный инструмент», — подчеркивается в резолюции.

В связи с этим депутаты рекомендовали ЕК пересмотреть запрет, касающийся пропуска личных транспортных средств российских граждан на территорию регионального содружества.

Согласно законодательству Европейского союза (ЕС), резолюции парламента в области внешней политики не являются юридически обязывающими. Тем не менее другим органам организации необходимо прислушиваться к рекомендациям законодателей.

В начале сентября на сайте ЕК появился доклад, в котором говорилось о введении запрета на въезд россиян в страны региона с личными вещами. В документе уточнялось, что под ограничения попали автомобили, смартфоны и косметические средства.

Ранее в пограничной службе ФСБ зафиксировали двукратное снижение числа поездок россиян в Европу на автомобилях.