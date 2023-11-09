В НАТО не увидели усталости Запада от поддержки Украины

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ выразил несогласие с тем, что Запад устал оказывать поддержку Украине в конфликте с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

«Я не чувствую этой усталости в том, как на политическом уровне наши лидеры в евроатлантическом мире и наши партнеры продолжают поддерживать Украину», — заявил Джоанэ.

Он отметил, что «определенные трудности» могут касаться того, что у Запада не хватает достаточных производственных мощностей, чтобы помогать Украине в тех объемах и в том темпе, который они запрашивают.

«Мы будем помогать Украине победить... и стать частью евроатлантической семьи», — заявил он.

До этого газета The Telegraph написала о том, что обострение палестино-израильского противостояния на Ближнем Востоке сместило вектор внимания западных государств с конфликта на Украине. По мнению обозревателей издания, Запад стал разочаровываться в украинском лидере Владимире Зеленском.

Ранее глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли назвал поддержку Украины «тяжелой и болезненной».