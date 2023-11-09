В МИД РФ заявили, что Москва шокирована заявлением Израиля об эвакуации россиян из Газы

Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова сообщила, что Москву шокировало заявление посла Израиля в РФ Александра Бена Цви, что на согласование списка граждан России на эвакуацию из сектора Газа может уйти до двух недель, передает РИА Новости.

«Это недопустимая логика», — сказала она.

По словам дипломата, в Москве не могут понять, почему процесс эвакуации россиян не разблокируется, несмотря на усилия РФ.

Накануне посол Израиля в Москве Александр Бен Цви заявил, что процесс согласования списков для эвакуации граждан Российской Федерации из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах», расположенный на границе палестинского анклава и Египта, может занять около двух недель.

8 ноября сообщалось, что боевики палестинского движения ХАМАС не препятствуют выезду из сектора Газа иностранцев, но составляют списки на эвакуацию США и Израиль.

7 ноября агентство ТАСС со ссылкой на дипломатический источник сообщило, что эвакуация российских граждан из сектора Газа должна начаться в течение следующих двух дней. Позже стало известно, что к выводу людей из палестинского анклава все готово.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.