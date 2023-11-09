Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ заявили, что Москва шокирована заявлением Израиля об эвакуации россиян из Газы

Захарова: Москву шокировали слова посла Израиля об эвакуации россиян из Газы

close
100%
Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова сообщила, что Москву шокировало заявление посла Израиля в РФ Александра Бена Цви, что на согласование списка граждан России на эвакуацию из сектора Газа может уйти до двух недель, передает РИА Новости.

«Это недопустимая логика», — сказала она.

По словам дипломата, в Москве не могут понять, почему процесс эвакуации россиян не разблокируется, несмотря на усилия РФ.

Накануне посол Израиля в Москве Александр Бен Цви заявил, что процесс согласования списков для эвакуации граждан Российской Федерации из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах», расположенный на границе палестинского анклава и Египта, может занять около двух недель.

8 ноября сообщалось, что боевики палестинского движения ХАМАС не препятствуют выезду из сектора Газа иностранцев, но составляют списки на эвакуацию США и Израиль.

7 ноября агентство ТАСС со ссылкой на дипломатический источник сообщило, что эвакуация российских граждан из сектора Газа должна начаться в течение следующих двух дней. Позже стало известно, что к выводу людей из палестинского анклава все готово.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий