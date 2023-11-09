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Захарова заявила, что Россия готова к эвакуации соотечественников из сектора Газа

Захарова: списки на эвакуацию россиян из сектора Газа сформированы и переданы

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Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге заявила, что Россия готова к эвакуации из сектора Газа соотечественников и граждан других стран, обратившихся за помощью к Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Она также отметила, что списки на эвакуацию российских граждан из сектора Газа сформированы и переданы.

Кроме того, Захарова заявила, что Москва не понимает, почему процесс эвакуации россиян из сектора Газа до сих пор не разблокирован, несмотря на усилия РФ.

До этого сообщалось, что боевики движения ХАМАС не препятствуют выезду из сектора Газа иностранцев, но составляют списки на эвакуацию США и Израиль.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в Стамбуле 15 ноября планируется провести международную встречу по ситуации в секторе Газа.

Ранее посол Израиля в РФ назвал сроки согласования эвакуации россиян из сектора Газа.

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