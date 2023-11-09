В США назвали цель визита главы ЦРУ на Ближний Восток

Директор ЦРУ Уильям Бернс последние несколько дней путешествовал по Ближнему Востоку на фоне обострения палестино-израильского конфликта, передает Al Jazeera. По данным корреспондента телеканала в Вашингтоне Роба Рейнольдса, глава американского ведомства сначала отправился в Израиль, затем в Египет, а теперь в Катар, страну, которая сыграла ключевую роль в переговорах об освобождении пленных, удерживаемых в Газе.

«Переговоры, по-видимому, сосредоточены на идее трехдневной паузы в нападениях в обмен на освобождение 10-15 пленных. Аналитики говорят, что переговоры, похоже, набирают обороты. Бернс провел большую часть своей долгой карьеры дипломата на Ближнем Востоке и хорошо известен лидерам этого региона», — говорится в сообщении.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектов боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее в Иране нашли виновных в дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке.