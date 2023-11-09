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В Госдуме призвали Зеленского вступить в переговоры с Россией

Депутат Швыткин призвал Зеленского отменить запрет на переговоры с Россией

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Nina Liashonok/Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует провести переговоры с Россией, а не продолжать контрнаступление. Свое мнение в интервью «Ленте.ру» высказал заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Я уверен, что наступление ВСУ провалилось. Поэтому я бы хотел посоветовать Зеленскому отменить указ о запрете проведения переговоров с нашей страной, выйти на переговоры и подписать акт о безоговорочной капитуляции с их стороны», — сказал парламентарий.

Швыткин считает, что это единственное верное решение. При этом он отметил, что Запад, вероятно, продолжит оснащать украинские Вооруженные силы вооружением.

По словам депутата, градус напряжения у жителей США и других стран Запада сейчас очень высок, а военный потенциал стран — членов НАТО в связи с оказанием Украине помощи истощается.

Швыткин подчеркнул, что страны Запада, которые выходят из Договора об обычных вооруженных силах в Европе, должны понимать, какую ошибку они совершают, они должны прекратить разжигать украинский конфликт и заставить Зеленского сесть за стол переговоров.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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