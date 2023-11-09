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В ЕС рассказали, от чего зависит вступление Украины

Посол ЕС Матернова: четкого сценария вступления Украины в объединение нет

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Global Look Press

У Евросоюза нет формулы в вопросах расширения объединения, заявила посол ЕС в Киеве Катарина Матернова, передает «Европейская правда». По ее словам, процесс зависит от сочетания двух факторов, в частности, политической воли.

«В вопросе расширения Евросоюза нет формулы. Здесь нужны два элемента. Первое — это политическая воля, второе — способность обеих сторон к расширению. И когда одного из элементов нет — тогда и возникают проблемы», — пояснила Матернова.

Она добавила, что в последний раз ЕС принял нового члена в 2013 году — им стала Хорватия. Матернова подчеркнула, что стремление к новому расширению якобы появилось вновь после 2022 года.

«Нет никаких «привычных правил», когда речь идет о роли Украины в расширении ЕС. Вы устанавливаете мировые рекорды, как это было с подачей опросника в 2022 году <...> Надо не забывать, что вопрос не только в Украине. Также важна способность Евросоюза, и ее достижение — это непростая задача», — заключила посол ЕС.

Украина активизировала усилия по вступлению в Евросоюз с началом российской военной операции в конце февраля 2022 года. На фоне конфликта Киев получил статус кандидата в ЕС и пообещал дойти до этапа переговоров о вступлении в 2023 году. При этом к концу июня Украина выполнила лишь два из семи условий, необходимых для старта переговорного процесса.

Ранее Францию призвали уступить Украине свое место в Евросоюзе.

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