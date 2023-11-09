Лавров проведет переговоры с министром иностранных дел Венесуэлы

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров 16 ноября проведет переговоры с коллегой из Венесуэлы Иваном Хиль Пинто. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова, передает ТАСС.

«Главы внешнеполитических ведомств обсудят пути укрепления многопланового сотрудничества и стратегического партнерства между РФ и Венесуэлой на долговременной основе», — сказала она.

До этого Сергей Лавров прокомментировал народным высказыванием заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о том, что президент Соединенных Штатов верит в возращение Украиной утраченных территорий.

В октябре венесуэльский депутат Хесус Херман Фариа Тортоса заявлял, что в его стране ожидают победы России в конфликте на Украине, после чего при помощи Российской Федерации будет сформирован новый мировой порядок.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.