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На Западе обсуждают отставку Зеленского в ближайшие месяцы

Бизнесмен Дотком: на Западе обсуждают скорую отставку Зеленского

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Johanna Geron/Reuters

Скорая отставка президента Украины Владимира Зеленского активно обсуждается на Западе. Об этом в соцсети Х написал Ким Дотком — немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload.

По его словам, обсуждение сводится к тому, что Зеленский покинет свой пост в течение трех месяцев. Кроме того, нынешний президент США Джо Байден не будет принимать участие в президентской избирательной кампании 2024 года, утверждает эксперт.

«Это также конец для [главы Еврокомиссии Урсулы] фон дер Ляйен», — добавил он.

Эти кадровые перестановки, по мнению Доткома, делают возможными серьезные переговоры с Россией, которые необходимы Западу.

В настоящее время переговоры с Россией о заключении мирного соглашения запрещены украинским законодательством. 4 октября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

В октябре 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что мирные переговоры по Украине требуют от Киева снятие запрета на их проведение, а не «театральных жестов».

Ранее Зеленскому предрекли потерю союзников на Западе из-за решения по выборам.

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