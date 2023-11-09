Военный эксперт заявил о риске Украины не пережить предстоящую зиму

Из-за проблем в энергетической сфере Украина не просто столкнется с трудностями предстоящей зимой, а рискует не пережить ее, считает военный эксперт и политолог Евгений Михайлов. Энергоинфраструктура страны может полностью развалиться на фоне сокращения западной помощи, завил он в беседе с телеканалом «360».

«В принципе, [украинская] энергетическая система рушится. И я думаю, что зимой станет еще хуже. <…> Здесь можно сказать не то, что Украине придется пережить сложную зиму, — она может вообще не пережить эту зиму», — считает эксперт.

По его мнению, энергетическая инфраструктура разрушится одновременно с прекращением западной помощи для украинской экономики. В США решили 95% предназначавшихся для Киева ресурсов перенаправить Израилю, утверждает Михайлов.

Россия в это время будет подталкивать Украину к проведению переговоров на своих условиях, заключил военный эксперт.

Напомним, накануне Госдеп предупредил, что зима на Украине будет сложнее предыдущей, в связи с чем ведется работа над тем, чтобы помочь жителям страны поддерживать свет и тепло в домах.

Ранее Украине уже предсказывали тяжелую зиму из-за огромной нагрузки, которая ляжет на энергосистему страны. Важную роль в этом сыграют нанесенные удары по объектам энергетической инфраструктуры, отмечали эксперты.