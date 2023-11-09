Сын Трампа указал на недовольство американцев финансированием Украины

Рядовые американские граждане не считают, что оказание помощи Украине является приоритетным направлением политики США. Такое заявление в своем аккаунте на платформе X (бывший Twitter) опубликовал сын 45-го президента страны Дональд Трамп-младший.

Сын экс-главы государства выступил в штате Флорида в рамках предвыборной кампании своего отца. Он поинтересовался у присутствовавших на мероприятии жителей, считают ли они поддержку Украины одной из важнейших задач США.

В ответ граждане выразили недовольство в связи с финансированием Киева. Кроме того, некоторые люди начали освистывать соответствующие решения действующего правительства.

«Кто-нибудь поднял руку за то, что финансирование Украины входит в десятку приоритетных направлений для десяти тысяч людей, собравшихся здесь? Никто», — подчеркнул Дональд Трамп-младший.

5 ноября президент Украины Владимир Зеленский пригласил бывшего американского лидера в свою страну. Он подчеркнул, что хочет встретиться с Дональдом Трампом и объяснить ему, почему украинский конфликт невозможно завершить всего за 24 часа.

Однако экс-хозяин Белого дома отказался от поездки. По данным американского портала Newsmax, 45-й президент США посчитал неуместным визит на Украину в текущей ситуации.

Ранее Трамп оценил близость США к началу третьей мировой войны.