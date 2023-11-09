Путин сообщил о лидерстве России по экспорту пшеницы

Президент России Владимир Путин на XIX Форуме межрегионального сотрудничества Российской Федерации и Казахстана сообщил, что РФ сможет удержать первое место в мире по экспорту пшеницы, поскольку ее урожай в этом году очень хороший, передает РИА Новости.

«По большинству сельхозтоваров ЕврАзЭС фактически уже достиг уровня самообеспечения», — сказал он.

По словам президента, российское объединение в мире занимает прочные передовые позиции по производству и экспорту пшеницы.

Глава российского государства отметил, что в текущем году экспортный потенциал должен сохраниться на уровне 60 млн тонн.

«Мы уверены, что удержим первое место в мире по экспорту, по продаже на мировых рынках этого очень важного товара», — заключил российский лидер.

Самолет президента России прибыл в Астану рано утром 9 ноября. Позднее в государственной резиденции «Акорда» началась встреча лидеров Казахстана и России Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что Бразилия купила у России рекордный объем пшеницы.