Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин сообщил о лидерстве России по экспорту пшеницы

Путин: Россия удержит первенство по экспорту пшеницы, урожай очень хороший

close
100%
pexels.com

Президент России Владимир Путин на XIX Форуме межрегионального сотрудничества Российской Федерации и Казахстана сообщил, что РФ сможет удержать первое место в мире по экспорту пшеницы, поскольку ее урожай в этом году очень хороший, передает РИА Новости.

«По большинству сельхозтоваров ЕврАзЭС фактически уже достиг уровня самообеспечения», — сказал он.

По словам президента, российское объединение в мире занимает прочные передовые позиции по производству и экспорту пшеницы.

Глава российского государства отметил, что в текущем году экспортный потенциал должен сохраниться на уровне 60 млн тонн.

«Мы уверены, что удержим первое место в мире по экспорту, по продаже на мировых рынках этого очень важного товара», — заключил российский лидер.

Самолет президента России прибыл в Астану рано утром 9 ноября. Позднее в государственной резиденции «Акорда» началась встреча лидеров Казахстана и России Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что Бразилия купила у России рекордный объем пшеницы.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий