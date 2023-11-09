Лавров прокомментировал народным высказыванием слова Байдена по экс-территориям Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал народным высказыванием заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби о том, что президент США верит в возращение Украиной утраченных территорий.

«Блажен, кто верует, у нас так в народе говорят», — сказал Лавров в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.