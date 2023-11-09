Путин рассказал о расчетах в нацвалютах между Россией и Казахстаном

Российская Федерация и Казахстан продолжают наращивать расчеты в торговле в национальных валютах. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пленарного заседания на XIX Форуме межрегионального сотрудничества двух стран в Казахстане, передает РИА Новости.

По данным российского лидера, за период с января по август 2023 года встречная торговля выросла на 7%.

«Заметно расширилось использование национальных валют в экспортно-импортных операциях», — добавил глава российского государства.

Также Владимир Путин сообщил, что к подписанию на Форуме межрегионального сотрудничества Российской Федерации и Казахстана подготовлены документы, объем которых составляет порядка $100 млн.

Самолет президента России прибыл в Астану рано утром 9 ноября. Позднее в государственной резиденции «Акорда» началась встреча лидеров Казахстана и России Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина.

Ранее Токаев пожелал россиянам благополучия и прогресса.