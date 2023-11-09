В Иране нашли виновных в дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке

Текущая ситуация на Ближнем Востоке показывает, что военное присутствие в регионе внешних игроков являлось одним из дестабилизирующих факторов, считает официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи, передает ТАСС. По его словам, Тегеран всегда проводил политику, направленную на сохранение безопасности и поддержание стабильности на Ближнем Востоке.

«С начала нынешнего кризиса в секторе Газа Иран постоянно прилагает усилия, чтобы остановить военные действия. Мы стремимся защитить беззащитных мирных жителей анклава от израильской агрессии», — подчеркнул Канани Чафи.

Он добавил, что страны «Большой семерки» выдвинули ложные подозрения в адрес Тегерана по поддержке им палестинского движения ХАМАС и ливанской группировки «Хезболла». Канани Чафи подчеркнул, что Иран ждал от G7 осуждения операции Израиля в Газе, но организация этого так и не сделала.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектов боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее США заявили Ирану, что не хотят эскалации конфликта на Ближнем Востоке.