Зеленскому предрекли потерю союзников на Западе из-за решения по выборам

Украина может лишиться всех своих союзников на Западе из-за решения украинского лидера Владимира Зеленского об отказе от выборов в 2024 году. Так считает американский телеканал Fox News.

В публикации говорится, что отказ от выборов нарушает демократические принципы.

«Отсрочка выборов может создать дипломатические проблемы для Зеленского», — приводит слова телеканала РИА Новости.

Журналисты отметили, что поддержка Киева со стороны США и на международном уровне «неразрывно связана с защитой демократических идеалов».

8 ноября Верховная рада поддержала проект указа Зеленского о продлении на Украине военного положения и мобилизации еще на 90 дней, или с 16 ноября 2023 года до 14 февраля 2024 года. Во время военного положения, по украинским законам, выборы не проводятся.

До этого Зеленский заявил в видеообращении к нации, что сейчас не время для проведения выборов в стране.

Парламентские и президентские выборы на Украине по графику должны состояться в следующем году. Однако, как указывали в Верховной раде, проект бюджета Украины на 2024 год не предусматривает расходы на выборы. В Киеве не раз отмечали, что против проведения голосования в условиях военного положения. При этом в начале октября Зеленский заявлял, что не намерен идти на второй срок, если выборы главы государства пройдут после окончания боевых действий.

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.