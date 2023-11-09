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Эрдоган хочет предложить глобальную инициативу по ситуации в Газе

Эрдоган заявил о планах начать глобальную инициативу по прекращению огня в Газе

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Imago/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует предложить мировым лидерам начать глобальную инициативу по прекращению огня в секторе Газа. Об этом сообщает турецкая газета Hürriyet.

По данным журналистов, о необходимости скорейшего урегулирования конфликта в Газе Эрдоган заявил на заседании исполкома возглавляемой им Партии справедливости и развития.

»<...> Буду звонить каждому из мировых лидеров, вести с ними переговоры, при необходимости буду с ними встречаться. Я намерен начать совместную глобальную инициативу по Газе с лидерами, президентами и премьер-министрами», — сказал турецкий президент.

Приступить к активной проработке инициативы Эрдоган собирается после саммита Организации исламского сотрудничества в Саудовской Аравии, который состоится 12 ноября.

До этого глава МИД Турции Хакан Фидан встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном, с которым обсудил ситуацию в Газе. По данным турецких СМИ, министр заявил Блинкену, что Штаты покровительствуют «преступлениям Израиля».

Ранее в Турции заявили, что ЕС занял не ту сторону в конфликте на Ближнем Востоке.

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