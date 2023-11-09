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Экс-премьер Украины усомнился в возможности вступления страны в Евросоюз

Экс-премьер Азаров: крах экономики и конфликт не позволят Украине вступить в ЕС

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Ivan Sekretarev/AP

Из-за экономического упадка, затянувшегося военного конфликта, а также нарушения фундаментальных прав и свобод Украина не соответствует критериям для вступления в Европейский союз. Такое мнение выразил бывший премьер-министр республики Николай Азаров на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, еще в 2013 году на Украине не было конкурентоспособной рыночной экономики, а сейчас она пребывает в состоянии разрухи.

«То, что сейчас есть в Киеве, когда бюджет на три четверти финансируется за счет подачек Запада, о каком платежном балансе можно говорить?» — задался вопросом Азаров.

Политик отметил, что современная Украина ни по одному из «копенгагенских критериев» не подходит для вступления в Евросоюз, поэтому выводы главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по ситуации на Украине расходятся с действительным положением дел.

Азаров также выразил мнение, что заявлениями о переговорах про вступление Украины в ЕС Запад пытается поднять рейтинг президента Владимира Зеленского, которому население стало доверять все меньше.

8 ноября глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Европейский союз. Соответствующая рекомендация была дана после оценки прогресса в выполнении Киевом и Кишиневом поставленных задач по реформам. В частности, от украинского государства требуют продолжения борьбы с коррупцией и защиты прав нацменьшинств.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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