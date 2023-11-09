Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США назвали отказ Словакии помогать Киеву признаком усталости в НАТО

WP: отказ Словакии от отправки военной помощи Киеву — признак усталости в НАТО

close
100%
President Of Ukraine/Global Look Press

Решение нового состава правительства Словакии об отказе от отправки Киеву очередного пакета военной помощи — это первый конкретный признак усталости стран НАТО от конфликта на Украине. К такому выводу пришли авторы американской газеты The Washington Post.

«Блокирование пакета помощи стоимостью примерно $43 млн, который включал в себя ракеты и другие боеприпасы, вряд ли существенно изменит боевые возможности Украины. Однако решение правительства [Словакии] является первым конкретным признаком растущей усталости среди сторонников Киева в НАТО», — говорится в статье.

8 ноября правительство Словакии во главе с Робертом Фицо заблокировало выделение Украине более €40 млн на военные нужды, преимущественно на боеприпасы. Пакет должен был стать 14-м со стороны государства с начала украинского конфликта. Всего республика успела отправить Киеву снарядов, техники и оружия на €671 млн.

До этого правительство Словакии обосновало отказ от поставок на государственном уровне желанием сохранить свою обороноспособность. При этом коммерческим поставкам словацкие власти препятствовать не будут.

Ранее Словакия и Венгрия заблокировали выделение Украине денег от ЕС.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий