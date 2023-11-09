В США назвали отказ Словакии помогать Киеву признаком усталости в НАТО

Решение нового состава правительства Словакии об отказе от отправки Киеву очередного пакета военной помощи — это первый конкретный признак усталости стран НАТО от конфликта на Украине. К такому выводу пришли авторы американской газеты The Washington Post.

«Блокирование пакета помощи стоимостью примерно $43 млн, который включал в себя ракеты и другие боеприпасы, вряд ли существенно изменит боевые возможности Украины. Однако решение правительства [Словакии] является первым конкретным признаком растущей усталости среди сторонников Киева в НАТО», — говорится в статье.

8 ноября правительство Словакии во главе с Робертом Фицо заблокировало выделение Украине более €40 млн на военные нужды, преимущественно на боеприпасы. Пакет должен был стать 14-м со стороны государства с начала украинского конфликта. Всего республика успела отправить Киеву снарядов, техники и оружия на €671 млн.

До этого правительство Словакии обосновало отказ от поставок на государственном уровне желанием сохранить свою обороноспособность. При этом коммерческим поставкам словацкие власти препятствовать не будут.

Ранее Словакия и Венгрия заблокировали выделение Украине денег от ЕС.