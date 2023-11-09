Францию призвали уступить Украине свое место в Евросоюзе

Франции нужно выйти из Европейского союза и отдать свое место Украине. Об этом написал в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter) лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Он напомнил, что Европейская комиссия рекомендовала начать переговоры с Киевом о членстве страны в Евросоюзе. Эти переговоры официально начались, считает Филиппо.

«Давайте оставим место Украине и как можно скорее уйдем! Пусть ЕС сам справляется с Украиной, а мы уйдем», — призвал политик в связи с решением ЕК.

Парламентарий назвал решение начать переговоры о присоединении Украины к ЕС колоссальным безумием, которое только усугубит ситуацию.

8 ноября глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Европейский союз. Соответствующая рекомендация была дана после оценки прогресса в выполнении Киевом и Кишиневом поставленных задач по реформам. В частности, от украинского государства требуют продолжения борьбы с коррупцией и защиты прав нацменьшинств.

Корреспондент Ульф Реллер в эфире немецкого телеканала ZDF высказал мнение, что вступление Украины в Европейский союз негативно скажется на экономике членов организации. Кроме того, в Европе начали сильно сомневаться насчет принятия «опустошенной военными действиями» страны.

Ранее депутаты Европарламента приняли проект резолюции, в котором призывают начать процесс интеграции Украины в НАТО после завершения конфликта.