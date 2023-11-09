Израиль и ХАМАС ведут переговоры по освобождению до 50 заложников

Радикальное палестинское движение ХАМАС рассматривает возможность освобождения до 50 заложников, взятых в плен 7 октября в результате нападения на Израиль, в обмен на гуманитарное перемирие, которое поможет организовать поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

ХАМАС требует от Израиля приостановить атаки на три дня, чтобы обеспечить возможность для вывоза заложников и доставки гумпомощи в сектор Газа. По данным газеты, договоренность в том числе касается нескольких граждан США, находящихся в заложниках у радикального движения. Организовать переговоры между ХАМАС и Израилем помогал директор ЦРУ Уильям Бернс, они ведутся при посредничестве Катара.

Согласно информации The New York Times, некоторые лица в администрации США, в том числе госсекретарь Энтони Блинкен, активно участвуют в процессе заключения возможной сделки по освобождению заложников в обмен на паузу в боевых действиях. Представители ХАМАС предлагали организовать подобный обмен непосредственно перед началом наземной операции армии обороны Израиля в Газе, однако власти этой страны усомнились в искренности намерений группировки и начали наступление, говорится в статье.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».