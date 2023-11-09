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В НАТО заявили о намерении продолжить помощь Украине

Столтенберг заявил, что поддержка Украины со стороны стран НАТО продолжится

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Ints Kalnins/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на фоне блокирования правительством Словакии пакета военной помощи Украине высказал мнение, что поддержка украинского государства со стороны альянса продолжится. Соответствующее заявление он сделал на совместной пресс-конференции в Брюсселе с президентом Венгрии Каталин Новак, трансляция велась на YouTube.

8 ноября правительство Словакии во главе с Робертом Фицо заблокировало выделение Украине более €40 млн на военные нужды, преимущественно на боеприпасы.

Столтенберг отметил, что не будет говорить об отдельных союзниках, но в целом Североатлантический альянс проделывает «огромную работу» для оказания помощи Украине, и такая помощь продолжится, поскольку это отвечает интересам безопасности всех членов военного блока.

Также в начале этой недели глава словацкого МИД Юрай Бланар заявлял, что невозможно разрешить конфликт на Украине военным путем.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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