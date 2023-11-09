Новая политическая партия, возглавляемая бывшим лидером Социалистической левой партии Германии (Die Linke) Сарой Вагенкнехт, представляет большую угрозу для Киева, чем праворадикальная «Альтернатива для Германии». Германские граждане, согласно информации издания »Європейська правда», будут склонны поддерживать эту партию и голосовать за нее.

Автор статьи Кристина Бондарева выражает опасения о возможном появлении новой политической силы в Германии, более мощной и играющей на стороне Кремля, по сравнению с существующей партией Die Linke.

Издание также приводит высказывания самой Сары Вагенкнехт, которую оно описывает как «подругу Путина» из-за ее контактов с Россией. По мнению Бондаревой, политик считает, что установление хороших отношений с Кремлем в интересах Европы.

Статья обращает внимание на сходства между ультра-левой партией Вагенкнехт «Альянс Сара Вагенкнехт — за разум и справедливость» и праворадикальной «Альтернативой для Германии». Обе партии проводят популистскую политику, критикуя немецкую политическую элиту, и обе выражают недовольство антироссийскими санкциями и позицией по вопросу мигрантов.

Автор статьи предупреждает о возможной опасности, которую может представлять эта новая партия (Альянс Сара Вагенкнехт), отмечая, что для немцев психологически проще поддерживать ультра-левых, чем ультра-правых.

В октябре Сара Вагенкнехт объявила о выходе из партии «Левые» и о планах создания собственной партии в будущем, которая будет выступать за «здравомыслие и справедливость» и критиковать участие Германии в военных поставках Украине и санкции против России.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.