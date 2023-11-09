Претендент на пост президента США заявил об отсутствии демократии на Украине

Бизнесмен Вивек Рамасвами, претендующий на пост президента США, заявил, что Украина не является демократическим государством и никто не должен заблуждаться на этот счет. Об этом он заявил в ходе своих третьих дебатов, передает ТАСС.

«Украина — это не защитник демократии. Это страна, которая запретила 11 оппозиционных партий. Она консолидировала все СМИ в одну недемократичную сеть», — сказал Рамасвами.

По его словам, на Украине пригрозили тем, что не будут проводить выборы в следующем году и «прославили нациста, комедианта в карго-брюках по имени Владимир Зеленский».

Ранее Рамасвами опубликовал обещание, в котором заявил, что в случае занятия должности главы государства страна не будет участвовать в «безвыигрышных войнах» и сконцентрируется на внутренней политике. Он подчеркнул, что обещание является обязательством перед американским народом, и в случае победы в президентской гонке назначение на государственные должности будет соответствовать подобным стандартам.

Чиновникам необходимо взять на себя обязательство по «предотвращению третьей мировой войны», а также исходить из принципа, что единственная обязанность американских политиков — заботиться о гражданах США, отмечается в заявлении.

Ранее кандидата в президенты США высмеяли за использование TikTok.