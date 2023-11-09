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Постпред РФ заявил о согласовании Украиной с Западом целей ударов

Постпред РФ Небензя заявил, что Украина согласует с Западом цели ударов

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Yevhen Titov/Reuters

Украина согласует с Западом цели своих ударов. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности международной организации, передает ТАСС.

Как считает дипломат, большинство украинских ударов наносятся высокоточным дальнобойным оружием, переданным Украине западными странами, и командование армии Украины «точно знало, куда именно наносятся удары и что целями ударов стали не военные, а гражданские объекты и мирные граждане».

По его словам, ответственности за подобные преступления «будут нести как высшая политическая власть киевского режима и исполнители их указов, так и наводняющие Украину западные страны, которые, как мы прекрасно знаем, еще и согласовывают цели ударов».

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