Небензя призвал спасти настоящее сектора Газа, а не обсуждать его будущее

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал не обсуждать будущее сектора Газа после окончания израильско-палестинского конфликта, а сосредоточиться на спасении его настоящего состояния. Об этом пишет ТАСС.

Небензя заявил журналистам: «Мы не на этапе, когда можно обсуждать будущее Газы, сейчас нам нужно спасти ее настоящее». Так российские представитель прокомментировал высказывания американского госсекретаря Энтони Блинкена, который заявил, что палестинская администрация должна будет руководить сектором Газа и Западным берегом реки Иордан после окончания израильско-палестинского конфликта.

Ранее Небензя заявил, что нормализация отношений между Израилем и арабскими странами не должна происходить за счет Палестины. Также он добавил, что без полного урегулирования палестино-израильского конфликта невозможно добиться всеобъемлющей стабилизации обстановки на Ближнем Востоке. Аналогичной позиции придерживаются правительства всех арабских и мусульманских государств, что подтвердила принятая 27 октября иорданская резолюция. Представитель Москвы уточнил, что это касается и многих других стран.

Ранее в ХАМАС заявили, что ценят позицию Путина.