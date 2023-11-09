Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Небензя призвал спасти настоящее сектора Газа, а не обсуждать его будущее

Постпред РФ при ООН Небензя призвал спасти Газу сейчас

close
100%
MFA Russia/Global Look Press

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал не обсуждать будущее сектора Газа после окончания израильско-палестинского конфликта, а сосредоточиться на спасении его настоящего состояния. Об этом пишет ТАСС.

Небензя заявил журналистам: «Мы не на этапе, когда можно обсуждать будущее Газы, сейчас нам нужно спасти ее настоящее». Так российские представитель прокомментировал высказывания американского госсекретаря Энтони Блинкена, который заявил, что палестинская администрация должна будет руководить сектором Газа и Западным берегом реки Иордан после окончания израильско-палестинского конфликта.

Ранее Небензя заявил, что нормализация отношений между Израилем и арабскими странами не должна происходить за счет Палестины. Также он добавил, что без полного урегулирования палестино-израильского конфликта невозможно добиться всеобъемлющей стабилизации обстановки на Ближнем Востоке. Аналогичной позиции придерживаются правительства всех арабских и мусульманских государств, что подтвердила принятая 27 октября иорданская резолюция. Представитель Москвы уточнил, что это касается и многих других стран.

Ранее в ХАМАС заявили, что ценят позицию Путина.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий