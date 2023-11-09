Небензя назвал украинский удар по Донецку нарушением норм международного права

Массированный обстрел Донецка со стороны Вооруженных сил Украины 7 ноября является нарушением норм международного права. Об этом заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

«Мы созвали данное срочное заседание в связи с очередным вопиющим нарушением киевским режимом норм международного гуманитарного права и новыми свидетельствами его целенаправленных действий по уничтожению мирного населения Донбасса», — сказал Небензя и показал членам Совбеза ООН фотографии из города.

Как рассказал дипломат, украинские войска в этот день трижды атаковали гражданские объекты в центре города, выпустив ракеты из РСЗО HIMARS и РСЗО «Ураган».

Отдельное внимание он уделил тому, что атаки произошли посреди рабочего дня.

По его словам, «террористическая практика» нанесения ударов по одному и тому же месту прочно закрепилась в ВСУ. Постпред РФ также назвал атаку целенаправленной и добавил, что она является циничным преступлением, которое не имеет срока давности.

8 ноября сообщалось, что ВСУ обстреляли больницу в Донецке. Одно здание получило серьезные повреждения.

Ранее в США выступили за реформу СБ ООН.