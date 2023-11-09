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В Вашингтоне учтут информацию о возможных связях Кубы с ХАМАС

Госдеп: США обратят внимание на информацию о возможных связях Кубы и ХАМАС

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Ahmed Zakot/Global Look Press

Помощник государственного секретаря США по делам Ближнего Востока Барбара Лиф заявила, что Госдепартамент обратит внимание на информацию о возможных связях властей Кубы с палестинским радикальным движением ХАМАС. Об этом со ссылкой на выступление чиновницы в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса сообщает РИА Новости.

Лиф заявила, что появление членов ХАМАС в Западном полушарии очень беспокоит Вашингтон, и поэтому американские власти учтут возможность такого развития событий.

На слушаниях конгрессвумен Марией Салазар была показана совместная фотография кубинского посла в Ливане Хорхе Леона Круса с представителем ХАМАС. Салазар выразила обеспокоенность возможными связями Гаваны с палестинскими радикалами. Она не исключила вероятность того, что власти Кубы могут пригласить представителей ХАМАС в Гавану. Конгрессвумен призвала Госдеп учесть данную информацию и не исключать Кубу из числа государств — спонсоров терроризма.

Ранее заместитель помощника министра обороны США по делам Ближнего Востока Дана Строул заявила об отсутствии признаков того, что поставленное Соединенными Штатами Турции оружие могло попасть к палестинскому радикальному движению ХАМАС.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.

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