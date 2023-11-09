Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Трамп рассмотрит кандидатуру Такера Карлсона в качестве вице-президента США

Трамп рассмотрит журналиста Такера Карлсона в качестве вице-президента США

close
100%
Scott Morgan/Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что на выборах главы государства в 2024 году намерен рассмотреть кандидатуру бывшего ведущего телеканала Foх News Такера Карлсона в качестве вице-премьера. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мне очень нравится Такер, думаю, да», — заявил Трамп, отвечая на вопрос о возможности рассмотрения кандидатуры Карлсона.

Ранее Трамп призвал ограничить въезд в страну для тех, кто поддерживает палестинцев на фоне конфликта ХАМАС и Израиля на Ближнем Востоке. Он добавил, что предлагает провести идеологическую проверку мигрантов, которые уже находятся в США. Трамп подчеркнул, что если выиграет президентские выборы 2024 года, то в первый же день восстановит визовые ограничения для жителей ряда мусульманских государств — речь идет о запрете на въезд для граждан Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена, который действовал во время первого президентского срока Трампа.

До этого Федеральный апелляционный суд США временно снял с экс-президента Дональда Трампа запрет публично высказываться против участников судебного процесса по его делу.

Ранее Трампу пригрозили тюрьмой за нарушение приказа суда.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий