Трамп рассмотрит кандидатуру Такера Карлсона в качестве вице-президента США

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что на выборах главы государства в 2024 году намерен рассмотреть кандидатуру бывшего ведущего телеканала Foх News Такера Карлсона в качестве вице-премьера. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мне очень нравится Такер, думаю, да», — заявил Трамп, отвечая на вопрос о возможности рассмотрения кандидатуры Карлсона.

Ранее Трамп призвал ограничить въезд в страну для тех, кто поддерживает палестинцев на фоне конфликта ХАМАС и Израиля на Ближнем Востоке. Он добавил, что предлагает провести идеологическую проверку мигрантов, которые уже находятся в США. Трамп подчеркнул, что если выиграет президентские выборы 2024 года, то в первый же день восстановит визовые ограничения для жителей ряда мусульманских государств — речь идет о запрете на въезд для граждан Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена, который действовал во время первого президентского срока Трампа.

До этого Федеральный апелляционный суд США временно снял с экс-президента Дональда Трампа запрет публично высказываться против участников судебного процесса по его делу.

Ранее Трампу пригрозили тюрьмой за нарушение приказа суда.