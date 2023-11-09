Египет может отказаться следить за безопасностью в Газе

Со ссылкой на источники в высокопоставленных египетских кругах газета Wall Street Journal сообщает, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси отклонил предложение директора ЦРУ Уильяма Бернса об обеспечении безопасности в секторе Газа в переходный период после возможного поражения ХАМАС и до прихода палестинской администрации. Издание пишет, что в ходе встречи Бернс обсуждал эту идею с президентом, однако ас-Сиси отказался от нее, заявив, что Египет не будет участвовать в уничтожении ХАМАС, так как нуждается в помощи этой вооруженной группировки для обеспечения безопасности на границе.

Визит Бернса в Каир состоялся во вторник, 7 ноября. Он обсудил сотрудничество в области безопасности и военную эскалацию в секторе Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее в ХАМАС заявили, что ценят позицию Путина.