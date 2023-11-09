РФ обеспокоена тем, что пока не установлены виновные в подрыве «Севпотоков»

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что страна обеспокоена тем, что спустя год до сих пор не установлены виновные в подрыве газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Об этом сообщает ТАСС.

«Российская Федерация глубоко обеспокоена тем фактом, что спустя год после атаки на «Северные потоки» мы до сих пор не имеем никакой конкретной информации о расследованиях <…>, не говоря уже о каких-либо их выводах», — сказал Небензя.

По его словам, Россия также не допустит того, чтобы инцидент на «Северных потоках» забыли в мировом сообществе.

«Чем дольше они (страны Запада. — «Газета.Ru») молчат о расследованиях теракта на «Северных потоках», тем более очевидной становится ситуация с намерениями западных стран тянуть время, чтобы заставить международное сообщество забыть эту историю», — добавил Небензя.

Ранее сообщалось, Совет Безопасности (СБ) ООН проведет 8 ноября закрытое заседание по теме подрыва «Северных потоков». Встреча состоится после открытого заседания СБ ООН по Украине в связи с ударами ВСУ по Донецку.

Ранее в ФРГ предложили награждать за информацию о подрыве «Северных потоков».