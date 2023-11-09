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Пушков: Евросоюзу важен формальный запуск процесса принятия Украины

Пушков заявил, что Евросоюзу важен формальный запуск процесса принятия Украины

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что для Евросоюза важен формальный запуск переговорного процесса о вступлении Украины и Молдавии в объединение. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Для экспансионистского, радикал-либерального крыла Евросоюза важно создать впечатление политической динамики вокруг Украины, хотя бы формально «запустить процесс», чтобы показать, что у ЕС есть стратегия в отношении Украины, и поддержать свою репутацию центра силы», — отметил Пушков.

Ранее польский президент Анджей Дуда заявил, что его приоритетной задачей в качестве польского президентства Совета ЕС будет расширение Европейского союза в 2025 году.

До этого Европейская комиссия призвала начать переговоры с Украиной и Молдавией об их вступлении в Евросоюз. Высший орган исполнительной власти ЕС также выдвинул ряд условий, необходимых для выполнения Киевом и Кишиневом. Так, от Украины требуют продолжения борьбы с коррупцией и проведения реформ, направленных на защиту прав нацменьшинств, от Молдавии – продолжения реформы судебной системы и «деолигархизации».

Ранее депутаты Европарламента приняли проект резолюции, в котором призывают начать процесс интеграции Украины в НАТО после завершения конфликта.

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